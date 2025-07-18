    Netflix trabaja en serie live action de Capitán Planeta

    18/07/2025

    Aunque Captain Planet ha estado ausente del ojo público durante un par de generaciones, Netflix quiere cambiar esto. Es así que el gigante streaming ya está trabajando en una serie live action de Captain Planet, la cual no solo contará con la participación de la casa productora de Leonardo DiCaprio, sino que es algo que se ha intentado por años, pero parece que por fin sucederá.

    De acuerdo con Deadline, Netflix ya está trabajando en una serie live action de Captain Planet, la cual contará con la participación de Berlanti Productions de Greg Berlanti, Appian Way de Leonardo DiCaprio y Warner Bros. Television. Tara Hernandez, cocreadora y productora ejecutiva de la Sra. Davis, se encargará del guion de esta adaptación de Captain Planet and the Planeteers.

    Esta no es la primera vez que las grandes productoras tratan de traer de regreso a Captain Planet, puesto que en el 2016 Paramount Pictures intentó crear una serie, la cual iba a contar con Glen Powell como coescritor y protagonista. Considerando la pasión del actor por este proyecto, no se descarta la posibilidad de que Powell esté involucrado en este proyecto de alguna forma u otra en el futuro.

    Lamentablemente, la nueva versión de Captain Planet and the Planeteers aún está lejos de suceder, y Netflix aún no está listo para hablar abiertamente sobre este proyecto. Solo nos queda esperar a que más información esté disponible. En temas relacionados, puedes conocer más sobre Captain Planet aquí.

    Vía: Deadline 

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
