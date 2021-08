My Hero Academia fue tendencia en Twitter gracias a Mineta

No es sorpresa que My Hero Academia haya sido tendencia en Twitter nuevamente, aunque en esta ocasión se debió a una razón bastante peculiar. Durante el más reciente capítulo del manga, se reveló que Mineta Minoru en realidad es bisexual, o por lo menos así lo dieron a entender sus escritores.

#BNHAspoilers

.

.

.

Wow, never would I have thought Mineta would use the word 惚れる (fall for you/fall in love with you/be enamored) when talking about Deku, but that’s pretty cool character development. pic.twitter.com/rpSdEJWfDp

— ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) August 2, 2021