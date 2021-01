Mike Nash, principal diseñador de Horizon Zero Dawn, ha fallecido a sus 36 años de edad

Lamentamos tener que compartir la noticia sobre el sensible fallecimiento de Michael Andrew Nash, un talentoso artista de 36 años de edad que trabajaba como el principal diseñador en Horizon Zero Dawn. La información fue confirmada por uno de sus compañeros de trabajo a través de redes sociales.

Gavriil Klimov, compañero de trabajo de Nash, informó sobre su muerte hace un par de horas:

Mike Nash was a hardworking individual who would put in the hours to get better and try to do the best work possible. Mike has sadly left us and has passed away.

I would like for the CG and art community to remember him for his legacy of outstanding visual 3D work above all. pic.twitter.com/BxSy7ZEH6o

