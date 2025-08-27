Mejoran el proceso de reembolso en PlayStation

Un alivio para los compradores

Es bien sabido que los reembolsos cuando se tratan de tiendas digitales de videojuegos no son fáciles, dado que si se regresa el dinero al usuario la empresa en cuestión por alguna razón banea a la persona por intento de fraude, aunque se trate de un error o algo similar, sobre pasa en PlayStation. Con esto en mente, muchos jugadores ya presentaron sus respectivas quejas, y ya se tomaron cartas en el asunto.

Sony simplifica el proceso antes mencionado en la PS Store al eliminar el uso de chatbots . La compañía implementó una actualización que permite a los usuarios gestionar devoluciones de manera más directa, sin necesidad de interactuar con un asistente automatizado de soporte.

El nuevo sistema está disponible tanto en la aplicación como en la página web de la marca. Para solicitar un reembolso, los jugadores deben ingresar a la Store, abrir el historial de transacciones desde el menú de tres puntos y seleccionar la compra correspondiente. Desde allí, el proceso se completa con unos pocos pasos.

Hay reglas para aplicar

Los criterios para solicitar un reembolso se mantienen sin cambios: únicamente es válido dentro de los 14 días posteriores a la compra y siempre que el contenido no haya sido descargado ni jugado. La única excepción aplica cuando el producto presenta defectos, lo que permite que la solicitud se procese sin estas restricciones.

La actualización forma parte de una serie de mejoras recientes en la plataforma digital de Sony, entre ellas nuevas opciones de accesibilidad y la incorporación de métodos de pago adicionales como Apple Pay. Con este cambio, la empresa busca ofrecer una experiencia más clara y accesible, reduciendo la dependencia de sistemas automatizados que habían resultado incómodos para muchos usuarios.

Vía: EG

Nota del autor: Nunca he tenido que pedir un reembolso en PlayStation y espero nunca necesitarla. Realmente compro pocas veces ahí.