Los juegos de PS Plus de septiembre son anunciados

Quizá algunos usuarios no lo hayan notado, pero estamos ante la última semana de agosto, y eso significa que algunas compañías ya deben dar sus novedades en relación a sus servicios online de juegos, ya que el catálogo se va cambiando en el caso de Game Pass y con Sony obsequian tres títulos siempre que se siga pagando la membresía. Con esto en mente, la compañía de Japón ya dio sus novedades para los siguientes días.

La empresa ha anunciado los títulos que se incorporarán a su servicio de suscripción, con una selección que mezcla plataformas, simulación e ingenio. Los jugadores suscritos a PlayStation Plus podrán reclamar tres juegos a partir del 2 de septiembre: Psychonauts 2, Stardew Valley y Viewfinder.

El primero es Psychonauts 2, la aclamada secuela de Double Fine que debutó en 2021. Este juego de plataformas en 3D fue elogiado por su creatividad y diseño único, consolidándose como uno de los lanzamientos más inventivos de su género en los últimos años.

El segundo título es Stardew Valley, el popular simulador de granja que se ha convertido en fenómeno mundial desde su llegada en 2016. Con más de 40 millones de copias vendidas, el juego sigue atrayendo a jugadores gracias a su combinación de exploración, personalización y vida rural.

Aún hay tiempo de descargar los de agosto

Finalmente, se suma Viewfinder, el innovador juego de puzles de Sad Owl Studios y Thunderful que utiliza una cámara instantánea para alterar la percepción y modificar entornos. Disponible en PS4 y PS5, el título ha recibido premios por su originalidad. Los usuarios tendrán hasta el 1 de septiembre para reclamar los juegos de agosto antes de que desaparezcan del catálogo.

Vía: VGC

Nota del autor: La verdad bajar Psychonauts valdría totalmente la pena, ya hasta estoy pensando en pagar la membresía.