Gears of War: Reloaded es un total desastre en PC

    Problemas en sus primeras horas

    El día de ayer finalmente se lanzó Gears of War: Reloaded, nueva versión de la primera aventura de Marcus Fenix que incluye muchas mejoras de rendimiento y algún extra, pero lo que realmente sorprendió fue ver la saga por primera vez disponible en plataformas como PlayStation. Sin embargo, y aunque muchos lo están disfrutando, hay cierto público que se la está pasando mal al momento de poner sus manos sobre el control.

    El juego enfrenta una oleada de críticas negativas en Steam tras su reciente lanzamiento, debido a fallos técnicos y a la ausencia de pantalla dividida. Desde su estreno los jugadores han reportado constantes bloqueos, problemas de rendimiento y limitaciones en la versión para computadora.

    De acuerdo con los registros en Steam, el juego alcanzaba apenas un 49 % de reseñas positivas al mediodía del 27 de agosto. Usuarios señalan que los cierres inesperados se intensificaron tras un parche inicial que supuestamente corregía errores. Algunas soluciones improvisadas, como borrar carpetas específicas o evitar la conexión a Xbox Live, sugieren que el origen podría estar vinculado a los servidores de la compañía.

    Los problemas no se limitan a PC. En PlayStation 5 también se han registrado caídas de rendimiento y cierres inesperados, mientras que expertos reportaron  un error en Xbox Series X que fuerza a la campaña a ejecutarse a 120 FPS de manera inestable. La falta de opciones como el control de campo de visión en PC y las limitaciones en la configuración de teclas han incrementado el descontento entre los jugadores.

    Microsoft y The Coalition reconocieron la situación y anunciaron que investigan los fallos en PC, además de errores de emparejamiento en línea y la ausencia de objetos cosméticos prometidos a quienes reservaron el juego. Pese a que se esperaba que el parche de día uno resolviera gran parte de los inconvenientes, Gears of War: Reloadeduna remasterización de otra remasterización lanzada hace diez años, ha quedado en entredicho por su estado técnico al debutar.

    Nota del autor: Ya estamos ante una era que pocas cosas salen bien de lanzamiento. Mejor retrasen las fechas y que el producto sea aceptable.

