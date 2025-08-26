    El rendimiento de Gears of War: Reloaded es revelado en video

    26/08/2025
    Es hora de salvar al mundo de nuevo

    El día de hoy es muy importante para los fanáticos de los shooter en tercera persona, dado que se estrenó en diversas plataformas Gears of War: Reloaded, juego que apunta a ser una mejora de la primera entrega que cautivó a millones de jugadores en el querido Xbox 360. Solo que ahora se expande a más plataformas como el PS5, y una de las grandes dudas, fue el saber qué tal corría, para así tomar la decisión de comprarlo o no en la consola de Sony.

    Digital Foundry presentó su análisis técnico y el estudio destacó que tanto en PlayStation 5 como en Xbox Series X el título corre con resolución 4K reescalada y mantiene un rendimiento estable de 60 cuadros por segundo, lo que asegura una experiencia fluida en ambas plataformas.

    En el caso de Xbox Series S, la resolución se reduce a 2K, aunque el desempeño no se ve comprometido, ya que el juego conserva los 60 cuadros de manera constante. Esta decisión técnica busca equilibrar la potencia de la consola con la calidad visual, garantizando que los jugadores de la versión más accesible no se vean privados de la misma estabilidad que las versiones mayores.

    Rendimiento que se agradece tener

    Por su parte, la edición de PC ofrece una ventaja adicional para quienes cuenten con hardware de alto nivel: la posibilidad de alcanzar hasta 120 cuadros por segundo, siempre que el usuario disponga de una tarjeta gráfica y monitor compatibles. De esta forma, la experiencia en ordenador se convierte en la más flexible y personalizable de todas.

    Cabe recordar que Gears of War: Reloaded marca el segundo relanzamiento del primer título de la saga, luego de que en 2015 llegara Gears of War: Ultimate Edition. Este nuevo regreso busca revitalizar la franquicia para las nuevas generaciones, manteniendo su jugabilidad clásica pero con mejoras técnicas que permiten revivir la batalla contra los Locust con una calidad visual mucho más cercana a los estándares actuales.

    Ya puedes comprarlo en las diferentes plataformas.

    Nota del autor: Definitivamente los nostálgicos de la saga lo van a disfrutar. Así que es mejor tenerlo en más consolas.

