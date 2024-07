Mafia Definitive Edition llega a Xbox Game Pass

Considerando que nos encontramos a finales de mes, muchos esperan ansiosamente todas las novedades que Xbox tiene para los usuarios de Game Pass. Si bien parece que el público tendrá que esperar un poco más para tener una idea clara de lo que estará disponible en este servicio en un futuro, hoy se nos dio un adelanto de lo que llegará en agosto, y es que el remake de un clásico juego de 2K está a unos días de distancia.

Por medio de redes sociales, Xbox ha revelado que Mafia Definitive Edition estará disponible en Game Pass el próximo 13 de agosto de 2024. Lamentablemente, este es el único título que se ha anunciado para este mes. Si bien esto puede cambiar en un par de horas, por el momento parece que los usuarios de este servicio no tendrán mucho contenido nuevo a su disposición.

a re-made classic is on its way@mafiagame Definitive Edition is coming August 13! pic.twitter.com/SubPnun6Kp

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) July 30, 2024