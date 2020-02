Macaulay Culkin regresa a la TV con American Horror Story

La décima temporada de American Horror Story ha fichado a Macaulay Culkin como uno de sus protagonistas. Esta gran revelación forma parte del anuncio de Ryan Murphy sobre el elenco completo para esta nueva entrega. Además de Culkin, Sarah Paulson y Even Peters también han sido confirmados para regresar, esto después de haberse saltado la novena temporada.

Ver esta publicación en Instagram #AHSSeason10 Una publicación compartida de Ryan Murphy (@mrrpmurphy) el 26 Feb, 2020 a las 7:50 PST

Todavía hay muchas cosas que desconocemos sobre la décima temporada de American Horror Story. Ryan Murphy adelantó que esta nueva temporada reuniría a algunos actores favoritos por los fans, pero nunca dio siquiera una pista de que estaría reclutando a Culkin.

Macaulay Culkin ha aparecido recientemente en algunas películas como Party Monster y Saved!. Culkin también se ha aventurado un poco en el apartado de la comedia, interpretando a sí mismo en The Jim Gaffigan Show. Incluso regresó a su papel como Kevin McCallister, de Mi Pobre Angelito, para una campaña publicitaria de Google en 2018. Desde su rol como Henry en la película de terror de 1993, The Good Son, Culkin no ha participado en nada similar a este género, así que será interesante verlo en este tipo de roles una vez más.

Fuente: Ryan Murphy