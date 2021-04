Los juegos de PS Plus para mayo podrían ya haberse filtrado

Ya no falta mucho para que Sony revele de forma oficial los juegos que llegarán en mayo a los suscriptores de PlayStation Plus, sin embargo, un insider parece ya tener información sobre lo que nos espera el siguiente mes.

De acuerdo con Nick Baker, mejor conocido como Shpeshal Ed, fuentes cercanas a PlayStation le dijeron que muy probablemente, Disco Elysium y Godfall sean los títulos que llegarán a PS Plus en mayo.

Ok, I’m hearing some mixed signals on PS Plus games next month. First I heard Disco Elysium is one of the games, then Godfall. Would both be out of the question? But neither of these came from my usual source so big grain of salt.

— Shpeshal Ed (@Shpeshal_Ed) April 26, 2021