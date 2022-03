A pesar de la pandemia y la falta de microcomponentes, las nuevas consolas de Sony y Microsoft han tenido resultados bastante buenos. El PS5 y el Xbox Series X|S ciertamente se han estado vendiendo como pan caliente desde su lanzamiento a finales de 2020, y de acuerdo con un conocido analista, en 2021 incluso se alcanzó un nuevo récord en cuanto a los gastos de los consumidores en hardware.

Piers Harding-Rolls, jefe de investigación para la firma Ampere Analysis, indicó que en 2021 se registraron más de $60 mil millones de dólares invertidos en el mercado de consolas. La realidad es que esta cifra pudo haber sido mucho más elevada, pero como te comentaba anteriormente, la pandemia y la escasez de chips frenó drásticamente su avance.

Por otra parte, Harding-Rolls menciona que los servicios de suscripción, como Xbox Game Pass por ejemplo, podrían haber tenido una contribución importante a esta cifra. En el apartado del software, incluyendo juegos, pases de expansión, pases de batalla, así como microtransacciones, el gasto disminuyó únicamente en un 1% a comparación del 2020.

En cuanto a las compañías como tal, Sony lidera el mercado siendo responsable por un 46% de las ventas de consolas, seguido por Nintendo con un 29%, y Microsoft en un 25%. Sin embargo, el apartado de juegos físicos sigue dominado por la Gran N, aunque por primera vez en la historia, el consumo de estos productos cayó en un 30%, tal y como se mencionó en otro reporte.

Nota del editor: No me imagino lo diferente que serían estas cifras si estas consolas no hubiesen salido durante tiempos tan problemáticos. Y es que hasta la fecha conseguir un PS5 o Series X sigue siendo una tarea bastante compleja, y parece que la escasez perdurará por otro año más.

Via: VGC