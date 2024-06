Llegan las primeras reacciones de A Quiet Place: Day One

Esta semana llega el estreno de la película A Quiet Place: Day One, cinta de suspenso que nos mostrará los inicios de la franquicia, dado que se trata de la precuela de una saga que se ha ganado el cariño del público con el pasar de los años, más por los elementos que se incluyen en cada entrega. Y como es de esperarse, hay personas que ya la vieron con anticipación, ya sean fans destacados o miembros de la prensa que le darán calificación para sumarlo al promedio de Rotten Tomatoes.

Según los comentarios que se pueden en las redes, la parte narrativa y de efectos es de lo mejor que se ha visto en los últimos años, a eso se agrega que ciertos aspectos encajan con las dudas que se habían quedado de entregas anteriores y que ahora tienen sentido para los espectadores. En cuanto a las actuaciones, destacan la participación de Lupita Nyong’o, pues mencionan ayuda a contagiar esa sensación de angustia e incertidumbre durante las diferentes persecuciones de la amenaza de otro planeta.

Acá algunas opiniones:

Loved A QUIET PLACE: DAY ONE. Thematically, if PART I and II are more akin to ALIEN — small, quiet moments of terror — DAY ONE is closer to ALIENS. Big, loud and scary monster carnage. Nyong’o gives a heartbreaking weight to her role — and the final shot will leave you BROKEN. pic.twitter.com/8P5A1XGpxJ — Jake Hamilton (@JakesTakes) June 23, 2024

Me encantó UN LUGAR TRANQUILO: DÍA UNO. Temáticamente, las PARTES I y II son más parecidas a ALIEN (pequeños y tranquilos momentos de terror), el DÍA UNO está más cerca de ALIEN. Una matanza de monstruos grande, ruidosa y aterradora. Nyong’o le da un peso desgarrador a su papel, y la toma final te dejará ROTO.

A Quiet Place: Day One is easily my favorite in this franchise. It's human & raw & is a story about the desperation that exists when all hope is lost & how that turns into a deep connection with each other. Joseph Quinn, you movie star! Lupita Nyong'o has an Oscar for a REASON. pic.twitter.com/Mm4XffHHLs — Rachel Leishman (@RachelLeishman) June 23, 2024

Un lugar tranquilo: el primer día es fácilmente mi favorito en esta franquicia. Es humana y cruda y es una historia sobre la desesperación que existe cuando se pierde toda esperanza y cómo eso se convierte en una conexión profunda entre nosotros. ¡Joseph Quinn, estrella de cine! Lupita Nyong’o tiene un Oscar por una RAZÓN.

A QUIET PLACE: DAY ONE might be my favorite of the series. The city setting brings new thrills and nail-biting suspense. But what truly sets this apart is Lupita Nyong'o and director Michael Sarnoski telling a poignant story about finding inner peace, even during the apocalypse. pic.twitter.com/ja8PBehO7G — Andrew J. Salazar (@AndrewJ626) June 23, 2024

UN LUGAR TRANQUILO: EL DÍA UNO podría ser mi favorito de la serie. El entorno urbano trae nuevas emociones y un suspenso trepidante. Pero lo que realmente distingue a esto es que Lupita Nyong’o y el director Michael Sarnoski cuentan una historia conmovedora sobre cómo encontrar la paz interior, incluso durante el apocalipsis.

#AQuietPlace DAY ONE is perfect. Michael Sarnoski understood the assignment + didnt miss. As nerve wracking as the scares are they don’t hold a candle to the gut-wrenching, beautiful story at the heart of the movie. Lupita Nyong’o is astonishing + her performance had me in tears. pic.twitter.com/xT95G0LN9o — Shannon | #FreePalestine 🇵🇸 (@shannon_mcgrew) June 23, 2024

#AQuietPlace EL DÍA UNO es perfecto. Michael Sarnoski entendió la tarea y no falló. Por muy estresantes que sean los sustos, no se comparan con la hermosa y desgarradora historia que se encuentra en el corazón de la película. Lupita Nyong’o es asombrosa y su actuación me hizo llorar.

Esta es la sinopsis: