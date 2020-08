La tercera temporada de Cobra Kai llegará hasta 2021

Tal y como se había anunciado anteriormente, Netflix sería la nueva casa de Cobra Kai, cuyas primeras dos temporadas estarían disponibles este mismo año en la plataforma. Sin embargo, las noticias sobre la tercera parte seguían sin llegar, pero gracias a un nuevo teaser, sabemos que esta tercera temporada estará disponible hasta 2021.

Por medio de Twitter, la cuenta oficial de Cobra Kai compartió un nuevo adelanto que nos pone al corriente de la historia, así como confirmar el 2021 como el año en que veremos la tercera temporada. Chécalo por ti mismo a continuación:

We’re hitting the mats at an all new dojo. Seasons 1 & 2 drop-kicking at once. Season 3 enters the tournament in 2021. pic.twitter.com/hplOOh2ujO

— Cobra Kai (@CobraKaiSeries) August 24, 2020