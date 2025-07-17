    ¿La suscripción con anuncios de Netflix es un éxito?

    Por 0 COMENTARIOS17/07/2025 8:45 a. m.

    Una de las principales promesas del streaming es la posibilidad de disfrutar de tus series y películas preferidas sin algún tipo de interrupción. Netflix construyó su imperio digital al ofrecer una experiencia alejada de los anuncios. Sin embargo, esto cambió hace mucho, y si bien la recepción inicial a la publicidad en esta plataforma fue poco positiva, los números no mienten, y esta es ahora una de las opciones de suscripciones más populares de Netflix.

    Tras el éxodo de usuarios que sufrió Netflix en el 2022, la compañía se vio en la necesidad de ofrecer una suscripción más barata, pero con anuncios, con la intención de atraer nuevos usuarios. Si bien al principio esto fue visto como algo antinatural para los servicios de streaming, nuevos reportes han dejado en claro que este fue el camino correcto para la compañía, puesto que Bloomberg señala que el 40% de las nuevas suscripciones de 2024 corresponden a esta opción. 

    En lo que respecta a la primera mitad del 2025, el 50% de las nuevas suscripciones a Netflix corresponden al plan con anuncios. Esto no es algo regional, sino una tendencia a nivel global, dejando en claro que muchas personas aún prefieren una experiencia tradicional, similar a lo que encontramos en la televisión. Esto fue lo que comentó Clara Martínez, analista de medios en el Instituto de Economía Digital, al respecto:

    “El éxito del plan con publicidad demuestra que los consumidores están dispuestos a sacrificar algo de comodidad a cambio de un precio más accesible. Esto fuerza a la industria a reconsiderar la tradicional dicotomía entre suscripción pura y modelos con anuncios, generando un híbrido que podría ser la norma en los próximos años”.

    El éxito de Netflix influye al comportamiento de otras compañías, con HBO Max y Disney+ también ofreciendo planes con anuncios. Si bien aún existen formas de disfrutar de todo este contenido sin interrupciones, esto es algo que cuesta más dinero, y es muy probable que algunas personas no estén dispuestas a pagar este extra. 

    Por el momento, solo nos queda esperar para ver cuáles serán los planes de Netflix en un futuro, pero queda claro que la suscripción con anuncios llegó para quedarse. En temas relacionados, nuevo anime de Netflix se convierte en el éxito del verano. De igual forma, El Juego del Calamar establece un nuevo hito en vistas.

    Pleca-Amazon-OK

    Vía: Bloomberg 

