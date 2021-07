La PS Store añade más de 500 descuentos en juegos de PS5 y PS4

Las ofertas en la PlayStation Store no se detienen, y una vez más, puedes encontrar hasta 500 juegos con rebaja dentro de esta plataforma digital. Al igual que las promociones de las últimas semanas, éstas también aplican tanto en juegos de PlayStation 5 como de PlayStation 4.

PS5

– Yakuza: Like A Dragon Hero Edition – $41.99 USD

– Godfall – $34.99 USD

– Dead By Daylight – $14.99 USD

– WRC 9 – $17.49 USD

– Tennis World Tour 2: Complete Edition – $24.99 USD

– Werewolf: The Apocalypse – Earthblood – $24.99 USD

– Hunting Simulator 2 – $29.99 USD

– Warhammer: Chaosbane Slayer Edition – $19.79 USD

PS4

– Persona 5 Strikers – $38.99 USD

– Marvel’s Iron Man VR – $19.99 USD

– Wasteland 3 – $29.99 USD

– Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered – $12.49 USD

– L.A. Noire: The VR Case Files – $14.99 USD

– Code Vein – $14.99 USD

– Call of Duty: Modern Warfare – $29.99 USD

– Catherine: Full Body – $19.99 USD

– Final Fantasy Type-0 HD – $7.99 USD

– Going Under – $9.99 USD

– Project CARS 3 – $17.99 USD

– Void Bastards – $14.99 USD

– Dreams – $9.99 USD

– Xcom 2 Collection – $19.99 USD

– Valley – $2.99 USD

Todas estas ofertas estarán disponibles hasta el 21 de julio, así que todavía tienes varios días para pensarle. Si quieres conocer la lista completa de juegos con descuento, te recomendamos visitar la PS Store de tu región.

Fuente: PlayStation Store