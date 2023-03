La situación actual de la adquisición de Activision-Blizzard por parte de Microsoft está en constante cambio, aunque parece que ya se ha llegado al punto sin retorno. La autoridad británica encargada de la competencia en la industria de los videojuegos está convencida de que esta adquisición no violaría ninguna ley y, de hecho, favorecería a la industria.

Por su parte, Sony ha estado trabajando para bloquear la adquisición debido a que considera que juegos como Call of Duty son cruciales para mantener el equilibrio actual entre las diferentes plataformas. Sin embargo, según el periodista Stephen Totilo en Axios, Sony podría haber conseguido el efecto contrario al que buscaba, ya que al menos 11 miembros del Congreso de los Estados Unidos estarían presionando a la Administración Biden para que tome medidas contra las supuestas interferencias de Sony.

Estos congresistas están preocupados por el papel que está desempeñando la empresa propietaria de PlayStation en la limitación de los esfuerzos de Xbox para penetrar en el mercado japonés. Totilo ha obtenido dos de las cartas enviadas al equipo del presidente de Estados Unidos, en las que se solicita que se tomen medidas contra una presunta discriminación de los productos estadounidenses en el mercado japonés.

NEW: At least 11 members of Congress have pressed the Biden administration to take action over Sony’s alleged interference with Microsoft’s Xbox efforts in Japan

I obtained two letters sent by House reps. The Republican one’s a bit spicierhttps://t.co/spi4SqqCYw

— Stephen Totilo (@stephentotilo) March 27, 2023