La eShop de Switch cerrará en cierto país

El año pasado se dio un suceso bastante grande en el mundo, eso fue justamente la guerra que estalló entre Rusia y Ucrania, esto llevó a varias compañías a dejar de distribuir sus productos en dichos países. Por esa razón, marcas como Apple, Samsung, Xbox, PlayStation y muchas otras dejaron de operar ahí, y ahora parece que Nintendo se suma.

Según se ha comentado de forma reciente, la compañía dejará de vender juegos dentro de su tienda digital en Rusia, esto no es por tema de la disputa con Ucrania, sino por la situación económica actual. Incluso no se dio una fecha con antelación para hacer la clausura, pues justo en estos momentos ya no se puede efectuar ninguna transacción.

Esto se dijo en el informe:

Como resultado de las perspectivas económicas, Nintendo of Europe ha decidido cerrar las operaciones de su filial rusa. Como parte de nuestros esfuerzos para honrar los compromisos anteriores con nuestros clientes en el mercado ruso, la versión rusa de Nintendo eShop estará configurada para ofrecer un servicio limitado.

Vale la pena mencionar, que con esto Nintendo deja finalmente de hacer tratos con este país europeo, dado que justo el año pasado se dejaron de distribuir consolas y también juegos físicos. Así, pocas compañías de videojuegos son las que siguen dando a los ciudadanos rusos entretenimiento de este tipo.

Vía: VGC

Nota del editor: Así nos podemos dar cuenta de que todavía el conflicto sigue vigente, y no se sabe hasta qué punto va a llegar para que al fin se tenga una especie de acuerdo entre ambos. Por ahora, habrá que seguir leyendo los noticiarios.