La animación de evolución de Pokémon Legends: Z-A se ve así

Un nuevo avance de Pokémon Legends: Z-A ha dado de qué hablar entre los seguidores de la saga, esta vez con la animación de evolución que se dejó ver en un reciente video. La demostración forma parte de los contenidos que se han ido revelando en los últimos días y confirma un regreso esperado: el proceso de evolución volverá a ser manual, tal como ocurrió en Legends: Arceus.

El material proviene de la demo jugable que se presentó en World Championships, donde los asistentes pudieron experimentar de primera mano las novedades de esta entrega. Además de la animación en pantalla, el evento permitió descubrir múltiples detalles y reforzó la idea de que la obra buscará mezclar tradición con nuevas mecánicas para mantener la frescura en la fórmula.

Así se ve:

Just like in Pokémon Legends: Arceus you have to manually evolve Pokémon in Legends: Z-A.



Here's the evolution animation.



pic.twitter.com/zzm0zO2OSb — Centro LEAKS (@CentroLeaks) August 17, 2025

La oportunidad perfecta de redimirse

El regreso de las Megaevoluciones también se hace sentir, con renders filtrados que han alimentado las teorías sobre los Pokémon que recibirán este tratamiento especial. Estos elementos han encendido la conversación en la comunidad, que ahora especula sobre cómo encajarán las transformaciones dentro de la historia y la jugabilidad de Pokémon Legends: Z-A.

Todo esto se suma a los rumores sobre la llegada de la Generación 10 y a la supuesta filtración de una nueva mecánica, lo que mantiene a los fans con la expectativa al máximo. Aunque los usuarios deberán esperar hasta el directo de inicios de 2026 para conocer la nueva camada de diseños.

El juego se lanza el 16 de octubre para Switch 1 y 2.

Vía: NT

Nota del autor: Ya no nos queda mucho para poder jugar el título. Le tengo algo de fe, espero no equivocarme.







