Dandadan esconde referencia a Volver al Futuro

Dandadan es uno de los animes más populares de la temporada. La segunda temporada de la adaptación de Science Saru ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, y es que el estudio no le ha tenido miedo a crear secuencias nuevas. De esta forma, los fans han encontrado una interesante referencia a Back to the Future.

En el capítulo siete de la segunda temporada, la banda HAYASii por fin hace acto de presencia para apoyar en un exorcismo. Lo que en el manga son solo unos paneles, Science Saru lo transformó en un video musical, pero antes de esto, se puede ver a los miembros del grupo conectar sus instrumentos eléctricos, y aquí es donde se realizó un homenaje al inicio de la primera película de Back to the Future.

Dandadan y Back to the Future

Como pudieron ver, los miembros de la banda HAYASii conectan sus instrumentos de una forma idéntica a lo que vemos en la película de 1985. Debido a que esta es una secuencia original del anime, los fans se han alegrado de que el estudio se tome el tiempo necesario para demostrar su pasión por el séptimo de arte de una forma que no es intrusiva en la historia.

Considerando que la segunda temporada sigue en marcha, y por fin va a comenzar el arco de Kaiju, es muy probable que veamos más secuencias originales de este tipo en un futuro. En temas relacionados, Dandadan podría ser demandado. De igual forma, director explica la controversia con este anime.

Vía: Dandadan