Muestran las nuevas transformaciones de Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World

    La próxima se estará lanzando un remaster más para Switch 2 Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World, aventura en la que el personaje recorre por primera vez distintos mundos en un plano de tercera dimensión, y que no está de más decir, dejó a muchos con ganas de un DLC. Por eso mismo sus desarrolladores decidieron no solo pasar las cosas a 4K para esta edición, sino darle un incentivo que valga la pena para todo el público, incluyendo más niveles y poderes.

    La expansión introduce habilidades nunca vistas en la serie, entre ellas el Muelle Transmórfico, que permite saltos de gran altura; el Aplastamiento Transmórfico, con el que Kirby puede destrozar enemigos y plataformas; el Engranaje Transmórfico, que facilita escalar muros; y el Letrero Transmórfico, que aporta deslizamientos y giros en terrenos inclinados. Estas transformaciones enriquecen la jugabilidad y aportan nuevas estrategias a los niveles.

    Así lucen:

    Hay que pagar por la expansión

    La nueva edición llegará el 28 de agosto de 2025 en exclusiva para Nintendo Switch 2, con gráficos mejorados y un rendimiento más fluido. Además, los jugadores que ya posean la versión original en Nintendo Switch podrán acceder a un paquete de actualización para experimentar las novedades en la nueva consola.

    Convertido en el título más vendido de la saga, Kirby and the Forgotten Land consolidó al héroe rosado como referente del género en 3D. Ahora, con Star-Crossed World como añadido, Nintendo apuesta por expandir su éxito y ofrecer una experiencia renovada que combina nostalgia y frescura para veteranos y nuevos jugadores.

    Vía: NT

    Imagen

    Nota del autor: Ya quiero jugarlo, mientras espero al lanzamiento de Air Riders. La historia adicional promete mucho.

