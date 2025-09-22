    Konami pregunta a los fans cuál debería ser el siguiente remake de Metal Gear Solid

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS22/09/2025 7:42 p. m.

    Quiere conocer la opinión de la gente

    Después de mucho tiempo de espera, una de las franquicias más queridas de Konami regresa con Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, un remake que se puede interpretar como remaster, dado que se trata de un lanzamiento modificado únicamente en la parte gráfica, usando el poder del Unreal Engine. Y si bien no se han reportado ventas muy altas, la empresa ya está pensando a futuro, por lo que están dispuestos a escuchar a los fans.

    Konami ha sorprendido a la comunidad al lanzar una encuesta para conocer qué título de la franquicia debería ser rehecho en el futuro. La iniciativa llega justo antes del Tokyo Game Show 2025, donde la compañía transmitirá el evento Metal Gear Production Hotline el 25 de septiembre.

    De acuerdo con los reportes, la encuesta aparece como un formulario “post-viewing” vinculado a la transmisión. Aunque la mayoría de las preguntas son generales, como el interés en el modo multijugador renovado Fox Hunt dentro de Delta: Snake Eater, una de ellas llamó especialmente la atención: se pide seleccionar los juegos de la serie que los jugadores quisieran ver rehechos.

    La lista de opciones incluye títulos clave como Metal Gear, Metal Gear 2: Solid Snake, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid: Peace Walker, Metal Gear Solid V: Ground Zeroes y Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. La selección abarca desde las primeras entregas hasta producciones más recientes, aunque deja fuera los spin-offs Metal Gear Rising.

    Como mencionamos, este movimiento llega semanas después del lanzamiento de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, el remake del tercer título de la saga. La consulta sugiere que Konami busca apoyarse en la opinión de los jugadores para decidir el futuro de la franquicia, que sigue siendo una de las más influyentes en la historia del videojuego. Aunque también podrían basarse en los resultados para el volumen dos de la Master Collection que aún no ha llegado.

    Vía: IGN

    Imagen

    Nota del autor: Creo que la colección ya no va a salir y lanzarán solo remakes individuales. Ojalá no, sino ese número 1 en el título no tendrá sentido.

    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Nuevo tráiler de Medal of Honor: Warfighter nos muestra una persecución en auto
    Nuevo tráiler de Medal of Honor: Warfighter nos muestra una persecución en auto
    Sony e Insomniac anuncian Resistance Collection para PS3
    Sony e Insomniac anuncian Resistance Collection para PS3
    Ubisoft muestra en un nuevo tráiler de Assassin’s Creed III la historia de Connor
    Ubisoft muestra en un nuevo tráiler de Assassin’s Creed III la historia de Connor
    Valve lanza software que no es de videojuegos en Steam
    Valve lanza software que no es de videojuegos en Steam
    Notch libera video de la física de 0x10c
    Notch libera video de la física de 0x10c
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Nuevo tráiler de Animal Crossing: Jump Out nos muestra las nuevas características del juego
    Nuevo tráiler de Animal Crossing: Jump Out nos muestra las nuevas características del juego
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Rumor: Sony regresa al EGS
    Rumor: Sony regresa al EGS
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    Nuevo tráiler de Epic Mickey 2: The Power of Two nos muestra el uso de la pintura y el disolvente
    Nuevo tráiler de Epic Mickey 2: The Power of Two nos muestra el uso de la pintura y el disolvente
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    La Comic-Con Internacional seguirá con sede en San Diego
    La Comic-Con Internacional seguirá con sede en San Diego
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo