Konami pregunta a los fans cuál debería ser el siguiente remake de Metal Gear Solid

Quiere conocer la opinión de la gente

Después de mucho tiempo de espera, una de las franquicias más queridas de Konami regresa con Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, un remake que se puede interpretar como remaster, dado que se trata de un lanzamiento modificado únicamente en la parte gráfica, usando el poder del Unreal Engine. Y si bien no se han reportado ventas muy altas, la empresa ya está pensando a futuro, por lo que están dispuestos a escuchar a los fans.

Konami ha sorprendido a la comunidad al lanzar una encuesta para conocer qué título de la franquicia debería ser rehecho en el futuro. La iniciativa llega justo antes del Tokyo Game Show 2025, donde la compañía transmitirá el evento Metal Gear Production Hotline el 25 de septiembre.

De acuerdo con los reportes, la encuesta aparece como un formulario “post-viewing” vinculado a la transmisión. Aunque la mayoría de las preguntas son generales, como el interés en el modo multijugador renovado Fox Hunt dentro de Delta: Snake Eater, una de ellas llamó especialmente la atención: se pide seleccionar los juegos de la serie que los jugadores quisieran ver rehechos.

La lista de opciones incluye títulos clave como Metal Gear, Metal Gear 2: Solid Snake, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid: Peace Walker, Metal Gear Solid V: Ground Zeroes y Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. La selección abarca desde las primeras entregas hasta producciones más recientes, aunque deja fuera los spin-offs Metal Gear Rising.

Como mencionamos, este movimiento llega semanas después del lanzamiento de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, el remake del tercer título de la saga. La consulta sugiere que Konami busca apoyarse en la opinión de los jugadores para decidir el futuro de la franquicia, que sigue siendo una de las más influyentes en la historia del videojuego. Aunque también podrían basarse en los resultados para el volumen dos de la Master Collection que aún no ha llegado.

Vía: IGN

Nota del autor: Creo que la colección ya no va a salir y lanzarán solo remakes individuales. Ojalá no, sino ese número 1 en el título no tendrá sentido.