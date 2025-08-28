Konami trabaja para solucionar los problemas de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Después de años de espera, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater por fin ha llegado a las manos de todos los jugadores que desean volver a experimentar la icónica aventura de Snake. Sin embargo, la situación ha sido poco favorable para muchos jugadores. Afortunadamente, Konami se ha comprometido a solucionar todos los problemas que aquejan a la comunidad.

Por medio de un comunicado oficial, Konami ha confirmado que está al tanto de todos los problemas técnicos que sufre Metal Gear Solid Delta: Snake Eater en PlayStation 5, PS5 Pro y PC. De esta forma, ya están trabajando en un parche que arregle esta situación, aunque por el momento no saben cuándo es que esto estará disponible. Esto fue lo que comentaron al respecto:

“Hemos recibido múltiples informes de errores en METAL GEAR SOLID ?: SNAKE EATER.



Estamos investigando las causas de estos problemas y trabajando en un parche para solucionarlos.



Una vez finalizados los preparativos, las actualizaciones se distribuirán secuencialmente. Cuando el parche esté listo, haremos un nuevo anuncio”.

Notice: METAL GEAR SOLID ?: SNAKE EATER Issues



We've received reports of several issues and are preparing a patch to address them.



We'll share an update as soon as it's ready. Thank you for your patience and support.#MGSDelta #MetalGearSolid pic.twitter.com/1036atQnzX — METAL GEAR OFFICIAL (@Metalgear) August 27, 2025

Los problemas de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Junto a este comunicado, Konami ha compartido una lista con algunos de los mayores problemas que aquejan a este remake, y le pide a la comunidad que evite repetir estos problemas, puesto que su experiencia será manchada de alguna u otra forma:

Realizar un ataque adicional con cuchillo de supervivencia tras completar una serie de ataques consecutivos para conseguir comida puede provocar que el juego se bloquee en ciertas circunstancias.

Quitar la Gorra de Cocodrilo del Visor de Supervivencia mientras está equipado puede provocar que el juego se bloquee en ciertas circunstancias.

Recoger comida cuando hay un cocodrilo hambriento cerca puede provocar que el juego se bloquee en ciertas circunstancias.

Pasar de rodar a arrastrarse puede provocar que el personaje quede flotando en el aire en ciertas circunstancias.

En las zonas donde la cámara cambia a Vista de Intrusión, el movimiento del personaje puede verse restringido en ciertas circunstancias.

Abrir la Ventana de Radio en ciertas circunstancias puede provocar que el juego se bloquee.

La comunidad reacciona

Todos los problemas con Metal Gear Solid Delta: Snake Eater comenzaron a tomar peso después de que Digital Foundry compartió una reseña técnica, en donde señalaron que el título corre pero en PS5 Pro en comparación con el modelo base de esta consola. Junto a esto, se han reportado múltiples problemas de rendimiento en PC y consolas causados, principalmente, por una pobre optimización, y muchos han señalado al Unreal Engine 5 como el principal responsable de esto.

Por el momento, solo nos queda esperar a que Konami comparta más detalles respecto al parche en el que están trabajando. Considerando que Metal Gear Solid Delta: Snake Eater llega hoy a PS5, Xbox Series X|S y PC, una solución tiene que llegar lo antes posible. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de este remake. De igual forma, puedes conocer más sobre los problemas de este juego aquí.

Nota del Autor:

Mi recomendación, si lo van a jugar en PS5 normal, es utilizar el modo a 30fps. Funciona muy bien, y la baja resolución que aparece en el modo de 60fps no está presente. Solo espero que todos estos problemas tengan una solución lo antes posible.

Vía: Konami