Fans expresan su indignación con Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

    29/08/2025 9:42 a. m.

    Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ya está disponible en consolas y PC. Sin embargo, la experiencia no ha sido óptima para los usuarios. Durante las últimas horas, los fans han expresado su indignación con este título, el cual carece de la optimización necesaria para rendirle honor al clásico de PlayStation 2.

    En redes sociales, los fans han expresado su descontento con el rendimiento de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, especialmente en PC. Aquí se menciona que uno de los principales problemas con el juego es la pobre optimización del Unreal Engine 5, lo cual causa caídas de framerate, una baja resolución, crasheos, y otros problemas más.

    La comunidad al rescate

    Afortunadamente, Konami está al tanto de todos estos inconvenientes, ya están trabajando para arreglar estos problemas. Sin embargo, este parche no tiene fecha de lanzamiento. Esto ha llevado a los fans a trabajar en sus propias soluciones. Poco tiempo después del lanzamiento del remake, aparecieron mods para eliminar el límite de 60fps, agregar soporte para pantallas ultraanchas y frame generation.

    De esta forma, la comunidad ha dejado en claro que, si Konami no soluciona sus problemas, ellos mismos lo harán. Sin embargo, aquellos en consolas, en donde también se reportan inconvenientes relacionados con el framerate y la resolución, tendrán que esperar a un parche oficial. En temas relacionados, puedes conocer más sobre los planes de Konami con este título aquí. De igual forma, esta es nuestra reseña de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

    Nota del Autor:

    Es lamentable que un juego de este calibre sufra de estos problemas. Claro, el título ya tiene una tarea difícil al justificar su existencia como remake, ahora a esto hay que sumarle un pésimo rendimiento en PC, algo que parece ya se ha vuelto una tendencia con los lanzamientos más importantes del año. 

    Vía: ElAnalistaDeBits

