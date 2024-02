Kojima dinamita el State of Play

La última edición del evento digital de PlayStation ha dejado un buen sabor de boca para arrancar el presente año, aún y cuando instantes previos al referido acontecimiento se filtró todo el guión y no dio cabida a alguna sorpresa inesperada, sin embargo, la compañía nipona mostró por todo lo alto grandiosas novedades que llegarán a su ecosistema.

Ante la ausencia de desarrollos first party, Sony sigue reforzando sus lazos con desarrolladores externos bajo el esquema de amarrar exclusividades como lo ha hecho con Rise of the Ronin y Stellar Blade, los cuales harán su debut comercial durante los meses de marzo y abril, respectivamente.

El State of Play fue subiendo de nivel conforme avanzaba el tiempo, pues se dieron a conocer mayores detalles de Judas, el proyecto que corre a cargo de Ken Levine, creador de la icónica saga de Bioshock. Asimismo, se destapó a Sonic X Shadow Generations, una revisión de Sonic Generations, lanzado en 2011, es decir, hace más de una década.

La expectativa se elevó al máximo cuando apareció un nuevo tráiler de Silent Hill y para sorpresa de muchos, no se dieron detalles sobre la ventana de estreno del remake de la segunda parte, sino que se enfocó en Silent Hill: The Short Message, una experiencia gratuita ya disponible mediante la tienda digital de PlayStation.

PlayStation VR2 también quiso sumarse a la fiesta y se reveló que habrá dos nuevas producciones para la realidad virtual: Metro Awakening VR, ambientado en la trama de las novelas del mismo nombre y; Legendary Tales, situado en la época medieval.

Los rumores se confirmaron y Until Dawn tendrá una remasterización que saldrá en verano tanto para PS5 como para PC, destacando que la versión original de PS4 jamás ha tenido una adaptación para ordenadores personales, mientras que Dragon’s Dogma 2 brindó más detalles de su jugabilidad.

La bomba de la transmisión giró en torno a la figura de Hideo Kojima, quien expuso un descomunal tráiler de Death Stranding 2, dejando patente que será una de las cartas fuertes de PlayStation para 2025 y como ocurrió en la primera parte, habrá muchos misterios por resolver y la trama sólo podrá entenderse, jugándolo por sí mismo.

Por si fuera poco, el creativo japonés anunció que después de que concluya el trabajo de Death Stranding 2, centrará sus esfuerzos en un proyecto de acción y espionaje denominado Physint, del cual habrá que estar muy atentos, pues seguramente servirá como base para dar vida a los elementos o técnicas que Kojima tuvo que omitir en Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

El State of Play no defraudó y evidenció que PS5 contará con una gran variedad de videojuegos en los próximos años. No obstante, los estudios first party de PlayStation no presentaron nada nuevo y queda la incógnita sobre cuáles son las propuestas en las que están trabajando. Como aperitivo, se ha anunciado que el esperado Final Fantasy VII Rebirth tendrá un evento digital el 6 de febrero.