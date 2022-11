Pese a que los juegos de Pokémon son todo un éxito, los fans han encontrado un gran negocio en la venta y compra de tarjetas coleccionables raras. Algunas de estas piezas pueden llegar a costear miles de dólares en línea, y ahora se ha dado a conocer que un famoso jugador de la NFL ha anunciado su retirada, esto después de vender una carta de Pokémon por más de $600 mil dólares.

Recientemente, se dio a conocer que Blake Martínez, jugador profesional de Las Vegas Raiders, logró vender una carta extremadamente rara, conocida como Pokémon Illustrator. Al encontrarse en una buena condición, el deportista logró vender este objeto por $672 mil dólares. De esta forma, anunció su retirada de con solo 28 años.

Final Sale Price for the Illustrator Pikachu a.k.a The Swirllustrator: $672,000 pic.twitter.com/VXjhYbUeZk — Goldin (@GoldinCo) October 30, 2022

Martínez planea utilizar este dinero para enfocarse en su familia y en sus pasiones. En la escala de Gem Mint, la cual valora el estado de las cartas de Pokémon, el Pokémon Illustrator tiene una puntuación de 9.5 sobre 10. Sin duda alguna, una inesperada forma de alcanzar una retirada temprana de un deporte tan popular como lo es el fútbol americano.

En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Pokémon Scarlet & Violet aquí. De igual forma, se ha descubierto un exploit para tener shinys infinitos en estos juegos.

Nota del Editor:

Aunque $672 mil dólares suena como mucho dinero, y lo es, para un jugador de NFL tal vez no sea suficiente para vivir el resto de su vida sin preocupaciones. Claro, si lo invierte esto no es un problema, pero si no lo hace, solo es cuestión de tiempo antes de que esta fortuna desaparezca.

Vía: Kotaku