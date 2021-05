John McClane de Die Hard llegaría a Call of Duty: Warzone en un futuro

Tal parece que la temática de los 80s en Call of Duty: Warzone no se limitará a la estética, ya que varios héroes de acción de esta década podrían llegar al battle royale de Activision. Hace un par de días se habló sobre la posibilidad de ver a John Rambo en este título, y un nuevo teaser hace referencia a John McClane, protagonista de Die Hard.

El pasado 8 de mayo, la cuenta oficial de Call of Duty en Twitter, publicó una imagen haciendo mención de Nakatomi Duct Cleaning, una referencia a la famosa Plaza Nakatomi donde se llevó a cabo la primera película de esta serie. El mensaje revela que el negocio ha estado abierto desde 1988, año en que se estrenó Die Hard, y pide a los clientes que “digan ‘Yippee Ki Yay’ al polvo”, el famoso eslogan de Bruce Willis como el policía John McClane.

Air ducts are a complicated network of danger. If yours are in need of repair, call the best in the business at Nakatomi Duct Cleaning.

