Joaquin Phoenix estaría dispuesto a regresar como el Joker

Joker, con Joaquin Phoenix, no solo fue un éxito en taquilla, sino que también es considerada como una de las mejores películas del género de “superhéroes” en años recientes. Una vez que los fans tuvieron oportunidad de verla en todo el mundo, inmediatamente arrancaron diferentes tipos de peticiones, todas con un objetivo en común: hacer que Phoenix retome el papel para una secuela.

Incluso antes de que se estrenara, Todd Phillips, director del proyecto, dijo que no tenían intenciones de lanzar secuelas ni spin-offs, puesto que esta era una historia que quería contar en una sola película. El propio Phoenix dijo que a él personalmente no le gustaban este tipo de películas debido al enorme compromiso que debía tener hacia el papel. Pues bueno, en nuevas declaraciones para The Playlist, dijo que estaría dispuesto a retomar el personaje, pero no está cien por ciento seguro de que pueda pasar.

“Hay un par de cosas que podríamos hacer con el Joker y que podríamos explorar con más detalle. Pero, ¿algún día lo haremos? No lo sé.”

A mediados de este año, se empezaron a calentar los rumores sobre una potencial secuela de Joker, aunque desde ese entonces, ya no hemos tenido ningún tipo de información al respecto. Es posible que tengamos alguna novedad sobre esto durante el DC FanDome 2021, que se llevará a cabo el próximo 16 de octubre.

Nota del editor: Al igual que muchas otras personas, yo también disfrute bastante la película de Joker. Sin embargo, también estoy de acuerdo en que la historia que se nos contó a lo largo de esas dos horas fue más que suficiente para esta interpretación del villano, y preferiría que el Batman de Robert Pattinson se enfrentara con una versión más joven del Príncipe Payaso del Crimen.

