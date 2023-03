Hogwarts Legacy se vuelve a retrasar en PS4 y Xbox One

Algo que es muy bien sabido, es que por ahora el juego de Hogwarts Legacy se encuentra disponible exclusivamente en PlayStation 5, Xbox Series X/S y también la PC. Por su parte, las versiones de otras consolas estaban contempladas para aparecer en otro momento del año, fechas ya confirmadas y que lamentablemente han recibido un nuevo ajuste de calendario.

Originalmente iba a estar llegando a estas consolas en el mes de abril, pero ahora se ha pasado para el próximo 5 de mayo de 2023, un cambio que no sería tan grande para quienes lo esperaban. Esto lo mencionan en un nuevo post a través de la red social Twitter.

Aquí lo puedes ver:

We’re overwhelmed with gratitude for the response to Hogwarts Legacy from fans around the globe. The team is working hard to deliver the best possible experience on all platforms and we need more time to do this. Hogwarts Legacy will launch for PS4 and Xbox One May 5, 2023. pic.twitter.com/UjEIPXDZj2

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) March 6, 2023