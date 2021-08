Hideo Kojima todavía no tiene contemplado jubilarse

Hideo Kojima es posiblemente uno de los desarrolladores de videojuegos más importantes de nuestros tiempos, razón por lo cual todos estamos al pendiente por conocer en qué está trabajando el creativo. Apenas hace poco fue su cumpleaños número 58, y con un conmovedor mensaje, aseguró que todavía no está pensando en retirarse.

Kojima es alguien bastante activo en Twitter, y fue justamente en esta red social donde compartió el siguiente mensaje:

“Hoy cumplí 58 años, y aunque mi cuerpo ya empieza a fallarme, mi creatividad todavía no empieza a deteriorarse. Hasta que mi cerebro pierda su capacidad creativa, seguiré aspirando por crear nuevas cosas. Ese es mi instinto, es lo que me gusta hacer. Gracias. Por si se lo estaban preguntando, tengo la misma edad que Brad Pitt, y Tom Cruise es un año mayor.”

Turned 58 years old today, and although my body is failing me, my creativity is not waning yet. Until my brain loses its creative power, I’ll continue to strive to create things. That’s my instinct, and that’s what I love to do. Thank you.

In case you’re wondering, I’m the same age as Brad Pitt, and Tom Cruise is one year older. — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) August 23, 2021

Actualmente, el creativo nipón ha estado muy ocupado trabajando en un nuevo tráiler para Death Stranding: Director’s Cut y parece que ya no tendremos que esperar mucho tiempo para verlo puesto que el juego estará presente en la Gamescom Opening Night Live de mañana.

