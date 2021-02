Hay grandes ofertas en juegos japoneses dentro de la PS Store

Si eres fan de los juegos japoneses en PlayStation 4, entonces ha llegado un nuevo lote de ofertas y descuentos a la PlayStation Store. La promoción Big in Japan ya está aquí y ofrece grandes títulos de Japón a muy buen precio.

Como tal, la lista es bastante extensa, así que aquí te compartiremos algunos de los títulos más llamativos que encontramos con descuento:

– 13 Sentinels: Aegis Rim – $19.79 USD

– Ace Combat 7: Skies Unknown – $19.79 USD

– AI: The Somnium Files – $23.99 USD

– Devil May Cry 4: Special Edition – $7.49 USD

– Code Vein – $19.79 USD

– Danganronpa 1&2 Reload – $9.99 USD

– Odin Sphere: Leifthrasir – $17.99 USD

– Tales of Vesperia: Definitive Edition – $12.49 USD

– The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III – $35.99 USD

– White Day: A Labyrinth Named School – $4.49 USD

– Sakura Wars – $29.99 USD

Tienes hasta el 24 de febrero para aprovechar cualquiera de estos descuentos y si quieres echarle un vistazo a la lista completa, entonces da click en el siguiente enlace.

Fuente: PlayStation