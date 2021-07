La semana pasada se estrenó Masters of the Universe: Revelation, serie que los fans llevaban mucho tiempo esperando por ver. Para su mala suerte, el proyecto final resultó no ser lo que esperaban, y ahora la comunidad pide la cancelación de su segunda temporada. Kevin Smith, escritor del show, ha salido a responder a todas estas personas.

Desde el primer capítulo, los fans no quedaron satisfechos por lo mostrado, así que inmediatamente empezaron a manifestar que la serie en realidad no tenía nada qué ver con He-Man y más bien había una agenda política detrás del proyecto. Ante esto, Smith justificó la ausencia de He-Man:

“Veo que la gente online dice: ‘¡Oye, se están deshaciendo de He-Man!’’, ¿Realmente piensas que Mattel Television, quien me contrató y me pagó dinero, quiere hacer un maldito programa de Masters of the Universe sin He-Man?”

Por supuesto, apenas vamos en la primera temporada y todavía hay mucho por contar. Con suerte, la segunda temporada hará un mejor trabajo en satisfacer a los fans.

Fuente: Variety