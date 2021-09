La historia de Horizon Zero Dawn está repleta de emocionantes momentos y giros que nos dejaron boquiabiertos, y tal parece que la secuela seguirá este mismo camino. Ben McCaw, director narrativo de Horizon Forbidden West, platicó un poco más sobre lo que podemos esperar de este juego en cuanto a su narrativa.

A través de una nueva publicación en el PlayStation Blog, McCaw explicó que Forbidden West se adentrará mucho más en la evolución y desarrollo de Aloy, y afirmó que los jugadores quedarán encantados con la manera en que Guerrilla Games está desarrollando la historia.

“Al haber nacido y crecido como una exiliada, Aloy tiene una perspectiva única en el mundo. Ella siente una enorme compasión hacia todos aquellos que viven en sufrimiento, y está muy motivada en acabar con la opresión. Aunque ha hecho muchos amigos a lo largo de sus aventuras, ella sigue sintiéndose como una exiliada, y lo cierto es que, no tiene un hogar verdadero. Estos aspectos de su personaje serán explorados en profundidad mientras se aventura a la misteriosa frontera del Oeste Prohibido. Hemos agregado nuevas tribus, nuevos compañeros, y nuevas complicaciones, mismas que obligarán a Aloy a cambiar. No queremos dar spoilers sobre cómo pasará esto, pero hay muchas grandes sorpresas en el camino. No tenemos duda alguna de que los jugadores disfrutarán bastante ver su evolución.”