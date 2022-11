Ganadores de los Equinox Latam Game Awards 2022

El día de ayer fue bastante importante para el mundo de los videojuegos en Latinoamérica, dado que por un lado se celebró una nueva edición de EGS en Ciudad de México, y también se llevaron a cabo los Equinox Latam Game Awards 2022. Siendo estos últimos una premiación de lo mejor de lo mejor pero desde una perspectiva enfocada a Latam

Se nominaron muchos juegos, ya sea desde indies hasta AAA, con ganadores que incluso fueron inesperados para muchos, una noche llena de emociones que tuvo su propio stream para el deleite de los fanáticos.

Aquí te dejamos la lista de ganadores en cada categoría:

MEJOR EQUIPO DE ESPORTS

-Isurus

-Leviatan

-Kru

-LOUD – Ganador

-9z

ACTUACIÓN EN ESPAÑOL

-Luis Hurtado ― Horizon Forbidden West, Halo Infinite, Call of Duty: Warzone – Ganador

-Raúl Anaya ― Halo Infinite

-Héctor Emanuele Gómez ― As Dusk Falls

-Gerardo Reyero ― LEGO The Skywalker Saga

-Kámala Videla ― Overwatch 2

ACTUACIÓN EN PORTUGUÉS

-Ricardo Juarez – God Of War

-Luiz Carlos – The Last of Us

-Luiza – The Last of Us – Ganadora

-Tatiane – Horizon Forbidden West

-Thiago – Dying Light

ESTUDIO EN ESPAÑOL

-Funky Can Creative

-Halberd Studios

-Sunwolf Entertainment – Ganador

-Bloodius

-Navengante

ESTUDIO EN PORTUGUÉS

-Aquiris

-Pixel Punk – Ganador

-Rogue Snail

-Pulsatrix

-Mad Mimic

JUEGO ADAPTADO AL ESPAÑOL

-LEGO STAR WARS: The Skywalker Saga

-MultiVersus

-Splatoon 3

-Horizon Forbidden West – Ganador

-Halo Infinite

JUEGO ADAPTADO AL PORTUGUÉS

-God of War

-The Last of Us Part I – Ganador

-Horizon Forbidden West

-Dying Light 2

-Call of Duty

EVENTO DE GAMING

-Argentina Game Show

-Gamergy México

-BIG Festival

-Final LLA

-Brasil Game Show – Ganador

MEJOR JUEGO PARA PLAYSTATION

-Horizon Forbidden West – Ganador

-Stray

-Sifu

-Ghostwire Tokyo

-Elden Ring

MEJOR JUEGO PARA XBOX

-Forza Horizon 5

-Tunic

-Grounded

-Elden Ring – Ganador

-As Dusk Falls

MEJOR JUEGO PARA NINTENDO SWITCH

-Xenoblade Chronicles 3 – Ganador

-Splatoon 3

-Triangle Strategy

-Kirby and the forgotten land

-Pokémon Legends Arceus

MEJOR JUEGO PARA PC

-Elden Ring – Ganador

-Cult of the Lamb

-Neon White

-Stray

-God of War

MEJOR JUEGO PARA MÓVILES

-PUBG Mobile

-Free Fire

-Streets of Rage 4

-Diablo Immortal

-Tower of Fantasy – Ganador

MEJOR JUEGO DE REALIDAD AUMENTADA

-Pokémon GO – Ganador

MEJOR JUEGO DE REALIDAD VIRTUAL

-Half-Life 2: VR Mod – Ganador

-Captain ToonHead vs the Punks from Outer Space

-Moss: Book II

-BONELAB

-Ruinsmagus

MEJOR MULTIPLAYER

-MultiVersus – Ganador

-COD Warzone

-Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

-Overwatch 2

-Splatoon 3

MEJOR BATTLE ROYALE

-Apex Legends

-Fall Guys

-COD Warzone

-Fortnite – Ganador

-PUBG Mobile

MEJOR ESPORT

-Counter Strike:Global Offensive

-VALORANT – Ganador

-LOL

-PUBG

-FIFA 23

MEJOR RPG

-Elden Ring – Ganador

-Xenoblade Chronicle 3

-Triangle Strategy

-Live a Live

-Pokémon Legends Arceus

MEJOR JUEGO DE ACCIÓN AVENTURA

-Elden Ring – Ganador

-Tunic

-Horizon Forbidden West

-Stray

-A Plague Tale Requiem

MEJOR JUEGO DE CARRERAS

-Forza Horizon 5 – Ganador

-F1 2022

-Gran Turismo 7

-Grid Legends

-Assetto Corsa

MEJOR JUEGO DE DEPORTES

-NBA 2K23

-Olli Olli World

-FIFA 23 – Ganador

-Windjammers 2

-Mario Strikers: Battle League

MEJOR JUEGO FAMILIAR

-LEGO Star Wars The Skywalker Saga – Ganador

-Splatoon 3

-Kirby and the Forgotten Land

-Mario Strikers: Battle League

-MultiVersus

MEIOR MUNDO ABIERTO

-Elden Ring – Ganador

-Horizon Forbidden West

-Dying Light 2: Stay Human

-Pokémon Legends Arceus

-Xenoblade Chronicles 3

MEJOR PLATFORMER

–Neon White

-Cuphead: The Delicious Last Course – Ganador

-Kirby and the Forgotten Land

-Stray

-Warhammer Shootas, Blood and TEEF

MEJOR INDIE

-Cult of the Lamb

-Neon White

-Tunic

-Olli Olli World

-Stray – Ganador

CALIDAD SOBRESALIENTE EN NARRATIVA

-Immortality

-Elden Ring

-As Dusk Falls – Ganador

-Horizon Forbidden West

-The Quarry

CALIDAD SOBRESALIENTE EN DIRECCIÓN ARTÍSTICA

-Immortality

-Tunic

-A Plague Tale: Requiem – Ganador

-Elden Ring

-Horizon Forbidden West

CALIDAD SOBRESALIENTE EN BANDA SONORA

-Elden Ring – Ganador

-Metal Hellsinger

-FIFA 23

-Horizon Forbidden West

-Gran Turismo 7

CALIDAD SOBRESALIENTE EN DISEÑO DE AUDIO

-Metal Hellsinger

-Elden Ring

-Call of Duty: Modern Warfare II – Ganador

-Gran Turismo 7

-A Plague Tale Requiem

MEJOR JUEGO EN MARCHA

-Apex Legends

-Destiny 2

-Valorant

-Final Fantasy XIV – Ganador

-Fortnite

MEJOR DLC

-Monster Hunter Sunbreak – Ganador

-Cuphead The Delicious Last Course

-Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök

-Destiny 2: The Witch Queen

-Forza Horizon 5: Hot Wheels

MEJOR REMASTER

-The Last of Us Part I – Ganador

-Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

-Live A Live

-Marvel’s Spider-Man Remastered (PC)

-Uncharted Legacy of Thieves Collection

JUEGO DEL AÑO.

-Elden Ring – Ganador

-Cult of the Lamb

-Tunic

-Stray

-Horizon Forbidden West

Recuerda que si te perdiste del stream especial, puedes echarle un ojo en el siguiente enlace.

vía: Equinox Game Awards

Nota del editor: Es bueno que esta clase de premiaciones se lleven a cabo, puesto que así grandes compañías de la industria podrían regresar su interés en México y que así vengan como exponentes a eventos en la ciudad. Por ahora, eso último es solo un sueño.