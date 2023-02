Forspoken recibirá importante actualización

El mes pasado se estrenó uno de los videojuegos que iba a suponer algo importante para Square Enix, Forspoken, mismo que no ha acabado de convencer ni a los usuarios de PS5 ni tampoco a los PC. Y si bien la controversia se ha dejado en segundo plano, tal parece que sus desarrolladores quieren ofrecer una experiencia óptima para quienes compraron el título.

Este es el mensaje que dejó Takeshi Aramaki, jefe de Luminous Productions y director del juego:

A message from @LumiPro_EN’s Takeshi Aramaki on upcoming updates for #Forspoken pic.twitter.com/BH0zC9edEb

— Forspoken (@Forspoken) February 8, 2023