Figura imagina a Super Mario dentro de One Piece

Si alguna vez te imaginaste cómo se vería Super Mario dentro del mundo de One Piece, entonces ya puedes dejar de lado la imaginación gracias a este nuevo coleccionable de Fat Lane Toys. Con 25 centímetros de altura, y un precio bastante elevado, esta nueva figura puede ser tuya a partir del próximo año.

Conocida como One Peach: One Love, esta figura nos muestra a Super Mario como personaje de One Piece y la verdad es que está muy bien detallada. Debido a esto, su precio será de $440 dólares y se estima que los envíos empiecen a partir de febrero de 2022. La mala noticia es que podrían tardar de entre tres y cuatro meses en lo que te llega, además de que los costos “pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso”.

A continuación te dejamos una galería con imágenes del producto:

¿Estarías dispuesto a gastar tanto dinero en esta figura? Déjanos tu opinión en los comentarios.

Nota del editor: Aunque la figura está increíble, lo malo es tener que esperar todo ese tiempo para que se procese tu orden. Y es que sí, pagar $440 dólares por algo y tener que esperar meses por su llegada puede ser frustrante, además de que no sabemos qué tipo de comunicación pueda tener esta empresa con sus clientes.

Via: Kotaku