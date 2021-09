Fan crea un PS5 especial de GoW Ragnarok

La semana pasada por fin se estrenó el primer tráiler de God of War Ragnarok, juego que ha emocionado a muchos jugadores. Aunque por el momento no hay información sobre algunos de los agregados que estarán disponibles junto al lanzamiento de este juego el próximo año, un fan se ha dado a la tarea de crear un PS5 edición especial de God of War Ragnarok.

En su cuenta de Twitter, el usuario conocido como @POPeART_, compartió una serie de ilustraciones que nos muestran a un PS5 de color azul acompañado de un tono rojo y negro, así como una serie de runas antiguas que están relacionadas con esta nueva saga de God of War.

Por si fuera poco, también se ha compartido un control especial, el cual tiene detalles similares a los que encontramos en la consola. Considerando que hasta el momento no se ha anunciado algún tipo de PS5 edición especial, los fans esperan que esto cambie con la llegada de God of War Ragnarok en algún punto del próximo año. Sin embargo, nada de esto es seguro por el momento.

En temas relacionados, aquí puedes ver un detallado vistazo a los personajes de este juego. De igual forma, la gente no ha dejado de criticar el diseño de Thor en este título.

Vía: POPeART_