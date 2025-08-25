Ex-presidente de PlayStation elogia a Nintendo

Nintendo es una de las compañías más respetadas de la industria de los videojuegos, no solo por parte de los jugadores, sino que múltiples ejecutivos de otras empresas han señalado el gran trabajo que ha hecho la Gran N. Uno de estos es Shawn Layden, ex-presidente de SIE Worldwide Studios, quien ha revelado que “ninguna compañía está más conectada con sus fans que Nintendo”.

Recientemente, Layden tuvo la oportunidad de participar en el podcast de HipHopGamer, en donde reveló que Nintendo es una de las compañías mejor conectadas con su público. Junto a esto, alabó el hecho de que la Gran N tiene un plan claro, y en lugar de seguir tendencias, se mantiene en curso, algo que les otorga múltiples beneficios. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Creo que Nintendo ha sido muy consciente del espacio en el que se encuentra. Y no lo digo de forma negativa. Están muy centrados en quiénes son sus fans y qué quieren.



Ninguna compañía está más conectada con su base de fans que Nintendo. Ni siquiera PlayStation ha estado tan cerca del público como Nintendo. Saben quiénes son sus fans. Míralo así: durante la pandemia, cuando vimos cómo los ingresos de la industria de los videojuegos se disparaban porque todos estaban en casa, muchas compañías contrataron a mucha gente creyendo que la tendencia solo iría en aumento.



Nintendo sabía que esto iba a pasar. Fueron el único equipo que se mantuvo firme, fiel a su plan. Así que no tuvieron que enfrentarse a los intensos altibajos de quienes solo buscaban oportunidades. Conocen la oportunidad, la ven y la comprenden mejor que nadie. Y lo hacen muy bien”.

Nintendo tiene un plan a largo plazo

Nintendo está consciente de las tendencias en la industria, pero también tiene un plan a largo plazo que les ha funcionado muy bien en los últimos años. En lugar de seguir lo que otras compañías están haciendo, como crear juegos como servicio, se enfocan en sus propios proyectos, y los resultados son, por lo general, positivos.

Ahora, esto no significa que esté alejado del resto de factores que vemos en la industria actual. Tan solo hay que ver la forma en la que han adaptado los $70 dólares y como han incursionado en los $80 dólares para ver que también saben cuándo seguir al resto. Solo nos queda esperar para ver cómo es que Nintendo reaccionará a las próximas tendencias de esta industria. En temas relacionados, el Switch 2 podría subir de precio. De igual forma, patente nos muestra los planes de la Gran N con GameShare.

Nota del Autor:

Nintendo no es perfecto, pero ha tomado muy buenas decisiones en los últimos años. Lo mejor de todo, es que se han mantenido fieles a sus planes de largo plazo, algo que ha tenido resultados positivos que no solo los han beneficiado, sino que también han sido del agrado de todos los jugadores.

Vía: HipHopGamer