    Ex-presidente de PlayStation elogia a Nintendo

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS25/08/2025 8:35 a. m.

    Nintendo es una de las compañías más respetadas de la industria de los videojuegos, no solo por parte de los jugadores, sino que múltiples ejecutivos de otras empresas han señalado el gran trabajo que ha hecho la Gran N. Uno de estos es Shawn Layden, ex-presidente de SIE Worldwide Studios, quien ha revelado que “ninguna compañía está más conectada con sus fans que Nintendo”.

    Recientemente, Layden tuvo la oportunidad de participar en el podcast de HipHopGamer, en donde reveló que Nintendo es una de las compañías mejor conectadas con su público. Junto a esto, alabó el hecho de que la Gran N tiene un plan claro, y en lugar de seguir tendencias, se mantiene en curso, algo que les otorga múltiples beneficios. Esto fue lo que comentó al respecto:

    “Creo que Nintendo ha sido muy consciente del espacio en el que se encuentra. Y no lo digo de forma negativa. Están muy centrados en quiénes son sus fans y qué quieren.

    Ninguna compañía está más conectada con su base de fans que Nintendo. Ni siquiera PlayStation ha estado tan cerca del público como Nintendo. Saben quiénes son sus fans. Míralo así: durante la pandemia, cuando vimos cómo los ingresos de la industria de los videojuegos se disparaban porque todos estaban en casa, muchas compañías contrataron a mucha gente creyendo que la tendencia solo iría en aumento.

    Nintendo sabía que esto iba a pasar. Fueron el único equipo que se mantuvo firme, fiel a su plan. Así que no tuvieron que enfrentarse a los intensos altibajos de quienes solo buscaban oportunidades. Conocen la oportunidad, la ven y la comprenden mejor que nadie. Y lo hacen muy bien”.

    Nintendo tiene un plan a largo plazo

    Nintendo está consciente de las tendencias en la industria, pero también tiene un plan a largo plazo que les ha funcionado muy bien en los últimos años. En lugar de seguir lo que otras compañías están haciendo, como crear juegos como servicio, se enfocan en sus propios proyectos, y los resultados son, por lo general, positivos.

    Ahora, esto no significa que esté alejado del resto de factores que vemos en la industria actual. Tan solo hay que ver la forma en la que han adaptado los $70 dólares y como han incursionado en los $80 dólares para ver que también saben cuándo seguir al resto. Solo nos queda esperar para ver cómo es que Nintendo reaccionará a las próximas tendencias de esta industria. En temas relacionados, el Switch 2 podría subir de precio. De igual forma, patente nos muestra los planes de la Gran N con GameShare.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Nintendo no es perfecto, pero ha tomado muy buenas decisiones en los últimos años. Lo mejor de todo, es que se han mantenido fieles a sus planes de largo plazo, algo que ha tenido resultados positivos que no solo los han beneficiado, sino que también han sido del agrado de todos los jugadores.

    Vía: HipHopGamer

    Etiquetas: , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix