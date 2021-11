¡Estos son los juegos más vendidos del Switch!

En un reporte reciente de Nintendo, te contamos que Mario Kart 8 Deluxe se coronó como el juego más exitoso de la serie ¡Y de Nintendo Switch en general! Pero ¿Cuáles son los juegos que lo suceden en este top 10? La compañía nipona compartió una lista con cifras oficiales y estos son los principales.

A simple vista destaca el caso de Mario Kart 8 Deluxe frente a Animal Crossing New Horizons, ya que el título de carreras del plomero se estrenó en 2017 y sus ventas no paran de acumularse. Y otra franquicia que sin duda continúa cosechando éxito es Pokémon, que cuenta con ambas versiones de sus últimas entregas con ventas sumamente sanas: Pokémon Sword/Pokémon Shield cuenta con 22.64 millones de piezas vendidas, mientras que Pokémon: Let’s Go, Pikachu!/Pokémon: Let’s Go, Eevee! distribuyeron 13.83 millones.

Otro dato interesante es que Ring Fit Adventure se coló en último lugar de la lista, con 12.21 millones de copias vendidas, a pesar de que podríamos considerarlo como un producto de nicho, los números nos demuestran su popularidad entre usuarios. ¿Tú lo tienes? ¿Qué juegos de esta lista compraste?

Nota del Editor: Una parte del gran éxito del Nintendo Switch son sus atractivas exclusivas y sus ventas que continúan creciendo es un indicio de lo anterior.