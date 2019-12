Éstos son los juegos de Xbox Games With Gold para enero 2020

2020 será el año en que veremos el nuevo Xbox de Microsoft llegar al mercado. Pero por el momento hay que concentrarnos en los primeros días de enero, así que Xbox ha anunciado cuáles serán los jugos que llegarán a Games With Gold en el primer mes del siguiente año.

Para comenzar, en Xbox One podremos descargar gratuitamente Styx: Shards of Darkness a partir del 1 al 31 de enero. Después, del 15 de enero al 15 de febrero estará disponible Batman: The Telltale Series. El primero de estos es una aventura de acción, mientras que el título de El Caballero de la Noche está más orientado a la narrativa.

Por otro lado, los usuarios de Xbox 360 recibirán sin costo alguno TEKKEN 6, del 1 al 15 de enero, y LEGO Star Wars II: The Original Trilogy, a partir del 16 de enero y hasta el 31 del mismo mes. Te recordamos que todos los juegos para Xbox 360 que llegan a Games With Gold son retrocompatibles con Xbox One.

Hablando del nuevo Xbox, esta consola busca eliminar por completo los tiempos de carga. De igual forma, este podría ser el tamaño del hardware.

Vía: Xbox