Finalmente estamos llegando al mes de octubre y junto con él hay nuevas adiciones a las plataformas de videojuegos de suscripción, esto es algo que hemos visto con PlayStation y también Microsoft con el querido Game Pass. Sin embargo, las adiciones requieren de sacrificios a cambio, y eso es justamente que ciertos títulos deben abandonar el servicio por cuestiones de vencimientos de licencias.

Se ha mencionado que con Xbox seis videojuegos de corte indie dejarán de estar presentes a partir del 15 de octubre, por lo que los usuarios tendrán la opción de comprar con descuento o terminarlos antes de que se vayan del servicio. Por otro lado, uno de los títulos que sorprendieron en 2022, Trek to Yomi, se está yendo finalmente tras pasar bastantes meses disponible para los jugadores.

Acá la lista completa:

– Eville

– OVERWHELM

– Shenzhen I/O

– The Legend of Tianding

– Trek to Yomi

– Turnip Boy Commits Tax Evasion

Vale la pena mencionar, que hay algunos títulos en el horizonte que valdrán la pena descargar, para empezar tenemos a Persona 5 Tactica para el mes de noviembre, el cual pinta para ser algo bastante esperado por los fans. También hace poco tiempo se lanzó Lies of P, juego estilo Dark Souls con elementos que hacen se distinga bastante bien de sus claras inspiraciones de lanzamiento de acción.

Vía: Pure Xbox

Nota del editor: Más allá de Trek to Yomi, hay otros juegos que no tienen gran relevancia, por lo que no perdemos cosas de gran calidad realmente. Habrá que esperar un poco para ver qué contenido se sumará a esta plataforma de Microsoft.