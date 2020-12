Éstos fueron los mejores memes sobre videojuegos durante todo el 2020

El 2020 fue un año bastante caótico, pero a pesar de todo, tuvimos varios eventos que nos dejaron con unos momentos muy memorables. Por supuesto, el internet no perdona, y como es costumbre, las redes se inundaron de memes por cada desgracia ajena. El mundo de los videojuegos no es la excepción, y acá te compartimos los mejores memes del año.

No relacionado a los videojuegos, pero los Oscars 2020 nos trajeron unos momentos muy divertidos y aquí te dejamos algunos de los mejores:

Aquí les dejo una guía de las películas nominadas al #Oscar2020 😜 pic.twitter.com/go0d8Gzx5r — Led Cárdenas (@ledcardenas) February 9, 2020

Por otra parte, la revelación del diseño del PS5 también nos trajo momentos muy divertidos:

Let the console wars begin pic.twitter.com/1CDni9iKjt — 🚑🎃 𝕰𝖘𝖕𝖔𝖔𝖐𝖞 𝕭𝖔𝖗𝖎𝖘 💀 (@BBQbee) June 11, 2020

The PS5 design memes have started strong pic.twitter.com/C7nwEg4W17 — Tom Warren (@tomwarren) June 11, 2020

Memes PS5 – Playstation 5 pic.twitter.com/btMx2tGuqq — Vampitech (@Vampitech) June 11, 2020

Yéndonos con algo más específico, FIFA 21 tuvo un lanzamiento bastante desastroso, gracias a su “interesante” portada:

OFICIAL. Kylian Mbappé es el dueño de la portada del #FIFA21 , que saldrá a la venta el próximo 9 de Octubre. pic.twitter.com/Ew3BOBIUJP — Arturo Garza🔥 (@ArturoGzaV) July 22, 2020

Obviamente, la presentación del Xbox Games Showcase también trajo momentos muy icónicos, y estos son algunos de ellos:

Me quede asi ira #XboxGamesShowcase

Xbox la consola mas potente del mundo pic.twitter.com/SpLCVjqiWz — Aleclaus™ 🎄🎁🎉🎅 (@AlejandroTamex) July 23, 2020

Este 2020 por fin sera el año de xbox y si no el 2021 #XboxGamesShowcase pic.twitter.com/ev1kQjkhD8 — 🐲NAVI (@naviicat) July 23, 2020

Craig, el emblemático Brute de Halo Infinite, también dio mucho de qué hablar gracias a su especial diseño

the Banished in Halo Infinite be like pic.twitter.com/VBA7JiLyCh — Vik (@VikW988) July 24, 2020

Captura ingame del nuevo Halo Infinite pic.twitter.com/3Upde8TlDr — ioNKi internetil (@ioNKi8) July 24, 2020

Sí, el Xbox Series S tampoco se salva de los memes y acá puedes ver algunos de los más divertidos:

Gustaba mas la forma de cubito que supuestamente tendria la xbox series s… pic.twitter.com/9cNgzO0CBT — CARLITOS (@Carloszar238) September 8, 2020

Am I the only one who digs the Xbox Series S design? pic.twitter.com/uQBPKJvNzt — Velma Dinkly (Lil Bish) (@Davitz11) September 8, 2020

Xbox Series S looks like a front-loading washing machine nothing will change my mind. #XboxSeriesS pic.twitter.com/VGUMD9qLN4 — Mark Medina 🎄🎁 (@Mark_Medina) September 8, 2020

Lo bueno de la Xbox Series S es que en Animal Crossing también la puedes comprar #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/jgk9Ueinqr — Pauloma (@cecilos) September 8, 2020

Así como Xbox tuvo memes, el PS5 no se salva y estos fueron los mejores sobre el showcase de hace unos memes:

La inspiración de mi día a día #PlayStation5 pic.twitter.com/PaJCekgkdG — AELM Gameplaystation (@ToonWorld06) September 12, 2020

No me puedo creer que se les haya filtrado Silent Hill justo antes de la conferencia de PS5 pic.twitter.com/5lGuhrgjYN — Garrus (@SrGarrus) September 16, 2020

Hace unos meses se reveló que Microsoft compró a Bethesda, y el internet se dejó venir con todo:

Microsoft cuando ve un estudio de videojuegos pic.twitter.com/gWG0eXXW5V — Danikyo ❄️ (@soydanikyo) September 21, 2020

Los trabajadores de Bethesda cruzándose con los de Obsidian en las oficinas de Microsoft pic.twitter.com/as8Zxyp9rN — ルカム 🎅 Lukam 🎄 (@LukamGarcia) September 21, 2020

Así la situación actual entre Microsoft y Sony 😂 pic.twitter.com/bjRpzLUUzv — Adrián 🦂 (@ElAlacrancillo_) September 21, 2020

Y para rematar, el último retraso de Cyberpunk 2077 también provoco el enojo y las risas de muchos fans:

Después del nuevo retraso de #Cyberpunk2077, hemos notado que el template que usa #CDProjekt solamente nos trae malas noticias, así que les compartimos el template para que lo usen sabiamente. :v pic.twitter.com/2y9CZHh4tY — The Hive Gaming (@TheHiveGamingMX) October 27, 2020

When I see a yellow text box from cyber punk pic.twitter.com/Wiq76Wcz11 — 💀phoenix💀 (@maskedphant0m) October 27, 2020

#Cyberpunk2077 no es el nombre, es el año en qué va a salir. pic.twitter.com/mgVuhItxk3 — Korobeiniki (@Korobeiniki_co) October 27, 2020

Y para ti, ¿cuál fue tu favorito del año?