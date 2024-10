Éste es el origen del icónico meme de Mario

El 19 de octubre de 2016 nació un meme que hasta el día de hoy perdura cada vez que hablamos sobre Nintendo. Nos referimos a la famosa imagen de Mario asomándose detrás de una cortina. Este material fue usado para promocionar la revelación del NX, o Switch, en este tiempo. Ahora, ocho años después, por fin sabemos cuál es el origen de esta foto.

Durante su más reciente podcast, Kit Ellis y Krysta Yang, exmiembros de Nintendo Treehouse, por fin revelaron el origen de esta imagen de Mario. Como muchos ya lo pensaban, todo esto se originó al momento ante la falta de material que los ayudara a promocionar el evento de revelación del Switch. Esto fue lo que comentó Ellis al respecto:

“Esto fue muy controversial. La persona que tuvo esta idea fue el exdirector de redes sociales. Esta persona encargó una sesión de fotos para el personaje disfrazado de Mario en la oficina… básicamente, organizaron al personaje disfrazado de Mario detrás de la cortina haciendo lo que tenía que hacer.

En realidad, causó cierta preocupación porque, por supuesto, Nintendo no quiere no cumplir con las expectativas de la gente y esto era demasiado especulativo: ¿qué podría ser? ¿Es demasiado provocativo para algo tan importante como la presentación de una consola? Así que no le fue muy bien. Luego, por supuesto, se convirtió en un meme y la gente se molestó un poco por eso, honestamente”.