Este documental busca celebrar los 25 años de PlayStation

Faltan menos de seis meses para la llegada del PlayStation 5, y con todo lo que se mostró durante el evento The Future of Gaming, el futuro de la marca pinta bastante bien. Por eso es importante recordar sus orígenes, y qué mejor manera de hacerlo que con un documental especial que nos dará un recorrido por la historia del gigante de videojuegos.

El nombre de dicho documental es From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution, y necesita de tu ayuda para desarrollarse. Actualmente, los responsables detrás del proyecto, Anthony y Nicola Caulfield, están llevando a cabo una campaña en Kickstarter para su financiamiento, y aquí puedes echarle un vistazo a su primer adelanto oficial:

Dentro de este documental podremos ver entrevistas a muchas importantes personalidades de la marca como lo son Hideo Kojima, Mark Cerny, Shinji Mikami y más. Su lanzamiento coincidirá con el aniversario número 25 de PlayStation, y será a partir del 7 de septiembre cuando lo puedas ver. Si quieres comprarlo, entonces da click aquí.

Fuente: CNET