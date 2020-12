¡Es oficial! Sony adquiere Crunchyroll por $1.1 mil millones de dólares

Tras los recientes rumores sobre la compra de Crunchyroll por parte de Sony Pictures / Funimation, el día de hoy se ha confirmado de forma oficial dicha transacción. Vía Twitter, la cuenta oficial de Crunchyroll se ha encargado de compartir la noticia y acá puedes conocer todos los detalles.

We are excited to join our peers at Sony and Funimation.

There are many questions we can’t answer yet, but we’re excited by the prospect of this combination. https://t.co/R6ACXYHRHL

— Crunchyroll (@Crunchyroll) December 9, 2020