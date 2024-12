¿Es el fin de Ubisoft? – Atomix Podcast 495

¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Esta semana te contamos de todo lo que ha acontecido con Ubisoft y cómo es que podría ser el fin de una era para importante publisher. Además, impresiones finales de Indiana Jones and the Great Circle, así como de Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered.

