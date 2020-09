Empleado de Rockstar habría filtrado juego no anunciado

Un empleado de Rockstar ha filtrado un juego no anunciado, lo cual ha desatado mucha especulación sobre GTA VI, Bully 2 y L.A. Noire 2. Como sabes, Rockstar sabe guardar sus secretos bastante bien, pero con tantos empleados dentro de la compañía, era cuestión de tiempo para que empezara a filtrar información sobre sus nuevos proyectos.

La filtración viene por parte de Emil Mujanovic, un artista de personajes en Rockstar. Por medio de su página de ArtStation, Mujanovic confirmó que la compañía ya está trabajando en un misterioso juego que todavía no han anunciado, pero desafortunadamente no dio más detalles al respecto. Evidentemente, el candidato más fuerte sería Grand Theft Auto VI, pero a estas alturas todavía no lo podemos asegurar con certeza.

Dicho esto, en el pasado han surgido varios rumores sobre Bully 2, aunque aparentemente Rockstar dejó de trabajar en él hace rato. Muchos también creen que una secuela para L.A. Noire podría estar en desarrollo, pero se dice que el título no tuvo el éxito que Rockstar deseaba, dejándolo así sin una segunda parte. Por ahora solo podemos esperar hasta que sus desarrolladores compartan el primer adelanto sobre su próximo juego.

Via: ComicBook