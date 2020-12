El nuevo y espectacular tráiler de Hitman 3 ya está aquí

Hitman 3 está a poco más de un mes de distancia. El último capítulo en esta aclamada serie de IO Interactive promete ser la experiencia más abierta en toda la serie. De esta forma, los desarrolladores han liberado un nuevo tráiler del juego, el cual está enfocado en demostrar las diferentes formas en las que puedes pasar un nivel.

En esta entrega, tu Agente 47 simplemente obtendrá un objetivo, y depende de ti decidir cómo se completa exactamente esa misión. Desde elegir un camino bombástico y utilizar todas las armas a tu disponibilidad, pasando por la opción de ser silencioso, hasta convencer a alguien más que haga el trabajo por ti. La elección es tuya.

Introducing HITMAN 3.

Get a closer look at some of the new gameplay features and items coming with HITMAN 3.

HITMAN 3 will be available on 20 January 2021. Pre-order at https://t.co/TKMXc67aVy and secure your access to the Trinity Pack. pic.twitter.com/gfwpxTpxOR

— HITMAN 3 (@Hitman) December 8, 2020