El nuevo Assassin’s Creed ya tendría nombre

En estos últimos meses han surgido rumores del próximo lanzamiento de Assassin’s Creed, en un inicio se mencionó que tomaría a los Aztecas como base, declaración que fue desmentida al poco tiempo. Después se habló de que la franquicia llegaría a Japón como su escenario principal, y ahora, parece ser que este esperado videojuego ya cuenta con nombre oficial.

Según un nuevo informe dado a conocer por el youtuber, J0nathan, el juego se va a llamar Assassin’s Creed Mirage, y se menciona que el título buscará regresar a los orígenes que hicieron a la serie conocida como la más grande de Ubisoft. Por lo que los elementos de sigilo van a estar presentes, dejando así un poco de lado a las mecánicas de acción de juegos más nuevos.

Incluso Jason Schreier de Bloomberg ha corroborado esta información:

A person familiar tells me parts of this new Assassin's Creed leak are true (such as the name and the other stuff Bloomberg has already reported: spring 23, Baghdad, back to AC basics) and other parts are not ("multiple cities to explore") https://t.co/qmM6UZtKnG

— Jason Schreier (@jasonschreier) August 30, 2022