El Juego del Calamar obtiene nuevo hito en visitas en Netflix

Pese a su final, la tercera y última temporada de Squid Game ha sido uno de los mayores éxitos de Netflix. En tan solo un par de días, la producción de Corea del Sur ha logrado alcanzar números de visitas enormes para una serie de no habla inglesa, algo que ha establecido nuevos récords en la plataforma de streaming.

De acuerdo con el Top 10 de Netflix, la tercera temporada de Squid Game ha generado más de 60.1 millones de visitas en solo tres días. Esto convierte a esta producción en la novena serie de habla no inglesa más vista en la historia de Netflix, superando en su primer fin de semana a La Casa de Papel. Ahora, es importante mencionar que la serie seguirá creciendo, por lo que con el paso del tiempo conseguirá más visitas.

Lo interesante, es que Squid Game logró este hito con un final que muchos han considerado decepcionante. Si bien algunas personas están contentas con la conclusión, otras más no están satisfechas, y usualmente esto influye en el desempeño de alguna producción. Afortunadamente, parece que este no es el caso, y es que la producción ha alcanzado un nivel de popularidad bastante alto, posicionándose como uno de los eventos culturales más grandes de los últimos años.

Con planes de un spin-off en Estados Unidos, será interesante ver qué sucederá con esta producción. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta serie aquí. De igual forma, creador de la serie revela por qué decidió crear ese polémico final.

Vía: Vandal