El DLC de Back 4 Blood se puede compartir entre varios jugadores, incluso si sola una persona lo tiene

Una de las cosas más molestas sobre el DLC de paga en los títulos multiplayer es cómo segrega a los jugadores. Aunque los desarrolladores han trabajado en traer contenido gratuito como parte de sus planes post-lanzamiento, sigue habiendo ocasiones donde el DLC de paga provoca ciertos bloqueos para los usuarios. Por suerte, ese no será el caso en Back 4 Blood.

En una reciente publicación por parte de Turtle Rock Studios, el equipo reveló sus planes para no provocar ningún tipo de división entre la comunidad respecto al DLC. Siempre y cuando el líder de la party tenga este contenido, los demás miembros de ella podrán disfrutarlo sin costo alguno.

“Si el líder de tu party posee el contenido de paga, podrás jugar ese contenido con ellos – incluyendo mapas, gameplay y campañas.

No existe la separación. No existe la exclusión. No existe la división.”